Milano

Referendum: sì o no? Il dibattito su LeFonti.tv Referendum del 20-21 settembre per la riduzione del numero dei parlamentari: sì o no? Sul tema si confrontano martedì dalle 11.30 alle 12 Gianluca Corrado, consigliere del Movimento Cinque Stelle del Comune di Milano, e Fabio Massa, giornalista di Affaritaliani.it Milano. Appuntamento su Le Fonti Tv (www.lefonti.tv), per la conduzione di Manuela Donghi.