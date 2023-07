Referendum sul sistema sanitario lombardo: proposta di Cgil, Fp, Spi

La proposta di referendum sul sistema sanitario lombardo, depositata oggi dai primi firmatari in rappresentanza di un’ampia rete associativa, è il proseguimento della grande e unitaria mobilitazione in campo da tempo per chiedere una svolta nella gestione del servizio sanitario pubblico e garantirne l’universalità.

Sanità lombarda, le voci dei sindacati

Monica Vangi, segretaria Cgil Lombardia, sottolinea: "La nostra campagna referendaria riguarda l'abrogazione di alcune norme contenute nel Testo Unico delle Leggi regionali in materia di sanità. E' la naturale prosecuzione delle nostre iniziative per ridare ai cittadini lombardi una sanità giusta ed efficace. Sono anni che interveniamo puntualmente su ogni provvedimento, presentiamo proposte di modifica, interloquiamo con i vari assessori al Welfare e promuoviamo iniziative di protesta a sostegno delle nostre proposte. Oggi è giunto il momento di ridare la parola ai lombardi, chiamandoli ad esprimersi direttamente con il proprio voto. Siamo convinti che serva tutto il nostro impegno per un tema così importante e vicino come la quotidiana odissea delle liste d'attesa. Siamo contenti di avere importanti compagni di viaggio in questa avventura".