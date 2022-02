Regionali 2023, Salvini incontra Lombardia Ideale

Prosegue il lavoro per la costruzione della formazione civica che affiancherà il candidato Governatore alle prossime elezioni regionali della Lombardia: questo pomeriggio si è svolto un incontro tra Matteo Salvini e il coordinamento regionale di Lombardia Ideale, movimento civico -guidato dal Consigliere Regionale Giacomo Cosentino - nato quattro anni fa come sviluppo della lista Fontana Presidente e ora radicato in tutta la Regione grazie alla presenza di circa 300 amministratori locali.

Lombardia Ideale, in primavera ulteriori incontri

In merito ai contenuti dell’incontro, oltre alle tematiche territoriali, è stato deciso di calendarizzare in primavera un’iniziativa che potrebbe coinvolgere anche gruppi civici presenti in altre Regioni che, seppur non appartenenti a partiti politici, si riconoscono nella leadership di Salvini. Infine, spiega la nota, sono in corso di organizzazione incontri territoriali in ogni provincia lombarda finalizzati alla divulgazione dei progetti e attività portate avanti dal gruppo consiliare Lombardia Ideale.