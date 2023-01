Regionali, Alternativa Popolare sostiene Attilio Fontana

Il 9 gennaio 2023 alle ore 10.30 nella Sala Lounge all'undicesimo piano del palazzo Copernico Blend Tower sito in Piazza IV Novembre n.7, il Presidente Paolo Alli (Alternativa Popolare), insieme al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e al coordinatore regionale della Lista Fontana Giacomo Cosentino, annuncerà in conferenza stampa le ragioni politiche del sostegno di AP alla Lista Civica "Lombardia Ideale per il Presidente Fontana" alle prossime elezioni regionali. L'incontro inaugurerà il percorso di collaborazione tra le due formazioni in vista delle prossime elezioni regionali lombarde del 2023.