Regionali, Fontana incontra Berlusconi: "Orgoglioso della nostra coalizione"

Regionali, Fontana incontra Berlusconi: "Orgoglioso della nostra coalzione"

Oggi incontrerò il senatore Berlusconi e inizia la campagna elettorale di Forza Italia. Io sono qui orgoglioso di rappresentare la nostra coalizione che è stata e sempre sarà unita e coesa, e porterà avanti sempre gli stessi messaggi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia arrivando a un evento elettorale di Forza Italia a Palazzo delle Stelline a Milano al quale è atteso anche Silvio Berlusconi.

Fontana, la battuta sul pullman: "Passiamo ad altro"

La battuta sul pullman? “Non possiamo andare avanti a parlare di una battuta, passiamo ad altro”, ha risposto Fontana ai cronisti.

Fontana: "Posso tranquillizzare i cittadini lombardi che vinceremo noi, quindi non spegneremo i termovalorizzatori"

"Posso tranquillizzare i cittadini lombardi che vinceremo noi, quindi non spegneremo i termovalorizzatori e non saremo invasi dall'immondizia". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento organizzato dal gruppo del Senato "Forza Italia Berlusconi presidente", rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sull'accordo fra Pd e Movimento 5 stelle. "Siamo tranquilli del fatto che vinceremo noi, quindi le infrastrutture che stiamo realizzando verranno completate e non bloccate come vorrebbe una parte di quella alleanza, e poi da lombardi siamo tranquilli perche' continueremo ad andare a lavorare, non staremo a casa a aspettare il reddito di cittadinanza".

Fontana, San Siro?: "Si devono prendere delle decisioni"

"Io sono dell'opinione che si debbano prendere delle decisioni. E' chiaro che ci sono pro e contro per tutte le scelte, pero' bisogna prendere delle decisioni perche' le nostre squadre se vogliono competere ad alto livello hanno bisogno di avere uno stadio moderno che consenta loro di avere dei redditi ulteriori. Per cui credo che sia giunto il momento di arrivare a una decisione". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento organizzato dal gruppo del Senato "Forza Italia Berlusconi presidente". "Non sono partigiano di niente - ha risposto a chi gli ha domandato se sia per la demolizione -, lascio che le persone valutino e poi decidano".