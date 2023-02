Regionali, i candidati al voto: scatti sui social e appelli

Il governatore uscente, e ricandidato per il centro-destra, Attilio Fontana ha votato intorno alle 13 di domenica 12 febbraio. Immortalato in un scatto pubblicato su Instagram e Facebook. Sorride Fontana, accompagnato da questa didascalia: "Le crisi e le guerre che affliggono il mondo ci ricordano quanto è importante il libero voto per difendere la Democrazia e la Libertà. Andiamo tutti a votare per il futuro della nostra Regione”.

Majorino: “Una bellissima giornata per votare”

Laconico il post di Pierfrancesco Majorino che su Facebook, accanto alla classica foto fuori dalla cabina elettorale, si limita a un breve “Una bellissima giornata per votare”.

Moratti: “Buon voto a tutte e a tutti; libero, coraggioso, per la Lombardia che meritiamo”"

“Buon voto a tutte e a tutti; libero, coraggioso, per la Lombardia che meritiamo”, così, con un augurio inclusivo, si presenta Letizia Moratti. Al voto con un blazer verde, sempre intorno alle 13.

Ghidorzi: “Andata.....e dai che sto quorum lo superiamo!”

Mara Ghidorzi, candidata di Unione Popolare, in cappotto nero, ha un obiettivo: superare il quorum. E lo dichiara nella didascalia che affianca il classico scatto durante il voto, a Corsico: “Andata.....e dai che sto quorum lo superiamo!”. E poi un cuore viola, una bandierina arcobaleno e un pugno chiuso. “Fedele alla linea”.