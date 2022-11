Regionali, i Cinque Stelle lombardi incontrano Conte per decidere le alleanze

Il M5S Lombardia sarà oggi a Roma per incontrare il leader Giuseppe Conte su percorso ed eventuali alleanze per le prossime elezioni regionali. Lo ha confermato il consigliere M5S Massimo De Rosa a margine del Consiglio regionale. All'incontro che dovrebbe tenersi nel pomeriggio, arriveranno dal Pirellone il capogruppo Nicola Di Marco e Dario Violi, consigliere regionale e coordinatore lombardo del M5S."Oggi ci sarà un incontro a Roma - ha detto De Rosa - ci sarà un confronto e nei prossimi giorni, nelle prossime ore si uscirà con una posizione chiara che metterà tutte le carte sul tavolo in modo da capire chi può starci chi non può starci e dove si vuole andare a parare con queste elezioni regionali. Il M5S vuole cambiare la Regione Lombardia e vuole farlo con serietà e concretezza". Quanto alle condizioni imprescindibili del per dialogare con le altre forze, De Rosa si è limitato a dire "lo fermo sapere nei prossimi giorni, sicuramente sarebbe su temi e obiettivi come ambiente e sanità che sarà al centro di questa campagna elettorale, una sanità pubblica e al servizio dei cittadini".