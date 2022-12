Regionali, il Pd: "La Lega di Salvini ha tradito la Lombardia"

Lombardia, Majorino: "Lega? Più di una crepa in maggioranza"

Tre consiglieri regionali hanno lasciato il gruppo della Lega per costituire il gruppo del Comitato del Nord: smottamenti seguiti con grande interesse in particolare dal PD. Così il candidato del centrosinistra alle regionali lombarde Pierfrancesco Majorino: "Oggi dalla Lega in consiglio regionale sono usciti tre consiglieri. In altre parole: l'alleanza che ha governato sin qui per 28 anni mostra più di una crepa (e non parliamo dei risultati effettivi dell'azione di governo...). Per questo la dico semplice: il nostro dovere è rendere più forte possibile la nostra proposta, la nostra coalizione. Liste civiche, movimenti politici, amministratori locali, cittadine e cittadini: il mio appello è rivolto a tutte e tutti coloro che sono pronti ad unirsi per mettere al centro un cosa sola, fondamentale. Il futuro della Lombardia".Lombardia, Pizzul (Pd): "Il fronte a sostegno di Fontana è più debole"

Pizzul: "La Lega di Salvini ha tradito la Lombardia"

Il capogruppo del Pd Fabio Pizzul ha aggiunto: "Le fibrillazioni nel fronte della Lega hanno prodotto la scissione del gruppo regionale e potrebbe non essere finita qui. Oggi il fronte a sostegno di Attilio Fontana è molto più debole e convinto di prima e le ragioni sono politiche". Secondo Pizzul "la Lega di Salvini non sta più rappresentando la Lombardia e i suoi interessi e men che meno lo può fare Fratelli d'Italia", un partito "fortemente centralista e romanocentrico, più attento alle ragioni del Sud e sempre contrario a ogni forma di autonomia". Insomma "la Lega ha tradito la Lombardia e i suoi elettori alle politiche hanno tradito la Lega" e ora "le crepe si vedono anche in Consiglio regionale. Questo Salvini lo sa bene e infatti chiede di votare anche il lunedì - conclude - perché teme fortemente l'astensione dei suoi elettori".