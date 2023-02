Regionali, il rush finale: tutti gli ultimi appuntamenti

La campagna elettorale per le regionali in Lombardia e in Lazio è al rush finale. Domani la chiusura con i leader dei partiti in campo prima del silenzio elettorale in vista del voto di domenica (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15). A Milano, i quattro candidati alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo, si ritroveranno insieme alle 18 accanto a Pierfrancesco Majorino, in corsa per il centrosinistra e il M5S.

Salvini e Fontana a Brescia

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, sarà, invece, a Brescia alle 21 con Attilio Fontana e gli altri governatori leghisti.

Moratti tra Varese e Como

Letizia Moratti, candidata civica sostenuta dal Terzo polo, trascorrerà l'ultimo giorno di campagna tra le province di Varese e Como.