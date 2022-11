Regionali e ipotesi Moratti-Terzo polo, Sala incontra Calenda

Il leader di Azione Carlo Calenda a Palazzo Marino per un incontro con il sindaco Giuseppe Sala in merito alle elezioni regionali in Lombardia. “Spero parleremo di questo se no sono venuto inutilmente”, ha infatti detto ai giornalisti arrivando all'incontro.

Sala: "Lombardia, Moratti si sente supportata dal Terzo polo"

Precendentemente in giornata Sala aveva commentato: “L’eventuale candidatura della Moratti alle regionali lombarde tendenzialmente prende spunto dal fatto che lei si senta supportata dal Terzo polo e probabilmente è un legittimo pensiero che avrà anche verificato. Per cui prima di tutto bisogna capire questo. Non credo che Moratti corra da sola senza nessun partito, mentre posso immaginare che anche solo col Terzo Polo possa decidere di andare”.

Calenda: "Il Pd deve scegliere un orientamento"

“Il Pd deve scegliere un orientamento. Non puoi andare con chi ha fatto cadere Draghi per il termovalorizzatore. A Roma dove il tuo sindaco vuole il termovalorizzatore è una cosa ridicola. Così il leader di Azione, Carlo Calenda. “Anch’io come il sindaco Sala sono fautore dell’alleanza tra Pd e Terzo Polo alle regionali – ha precisato - . Ci può essere un’apertura anche a Verdi e Sinistra Italiana ma il problema in quel caso è sempre il programma. Se il problema è dettato da loro non è il nostro programma. Quando devi governare devi governare”. Ai giornalisti che gli hanno domandato di una possibile alleanza con i 5 Stelle, si è limitato a rispondere: “Non so di cosa stiate parlando”.

Calenda: "Nessun accordo tra Terzo Polo e Moratti"

“Non c’è nessuno accordo del Terzo Polo per candidare Moratti alle regionali e non ci sono accordi separati nel Terzo Polo”. Così Calenda. “Io non l’ho capito” se il Pd sosterrà Moratti alle regionali lombarde, ha precisato poi Calenda.

Calenda: "Regionali, difficile fare alleanze diverse in Lombardia e Lazio"

"È difficile fare un disaccoppiamento" tra alleanze per le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio. Così Calenda. "Nel senso - ha aggiunto - che è certo che tutti i territori hanno la loro specificità ma credo che il Pd debba decidere se governare con i riformisti del Terzo Polo o con il Movimento 5 stelle. È una decisione che devono prendere loro".

Moratti, Calenda: "La manifestazione di sabato è apartitica"

"Il fatto che Letizia Moratti venga alla nostra manifestazione domani non significa che ci sia vicinanza verso nessun partito, è un palco per l'Ucraina". “Verrà anche Carlo Cottarelli – ha aggiunto - . È una bella cosa, sarà un palco non partitico, ci saranno il Pd, +Europa, i Radicali e noi". Calenda ha poi ribadito il suo apprezzamento per Moratti: “Penso che in Regione sia stata molto brava", ha detto.

Gelmini (Azione): "Da Lega linciaggio inqualificabile contro Letizia Moratti"

“Il linciaggio della Lega contro Letizia Moratti è inqualificabile. Anziché interrogarsi sulle motivazioni che hanno spinto l’ex vicepresidente di Regione Lombardia a dimettersi, dopo i successi nella lotta alla pandemia, la Lega preferisce la strada dell’insulto. A lei e a coloro che domani a Milano manifesteranno per sostenere l’Ucraina. Tutta la mia solidarietà a Letizia Moratti”. Così Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione.