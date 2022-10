Regionali Lombardia, Sala: incontrerò Del Bono, forse Election Day

"Incontrerò Del Bono nei prossimi giorni per capire se lui voglia ancora farlo [il candidato alle regionali, ndr]". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine delle celebrazioni per il 162esimo anniversario del corpo della Polizia di Stato commenta i risultati della direzione del PD lombardo tenutasi ieri per discutere la strategia per le regionali del 2023. La questione è quando si andrà a votare. Credo che nessuno lo sappia, ma se ho capito bene c'è la seria possibilità di fare un election day con alcuni comuni importanti e parliamo di giugno - ha dichiarato Sala - Se così fosse, abbiamo un pochettino più di tempo e dunque cercheremo di andare verso una candidatura forte".