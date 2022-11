Regionali, Majorino si fa avanti. "Disponibile a sfidare Fontana"

Se mi candido alla Regione Lombardia? "Sono sinceramente a disposizione per sfidare Fontana e tenere insieme il centrosinistra, il Pd, perche' bisogna fare in fretta". La Moratti? "A me non convince molto. Con grande rispetto per lei dico che non si può candidare una persona che 15 giorni prima era con Meloni a fare la trattativa per fare la candidata della destra. Le è andata male e ha cambiato idea". Cosi' a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', l'eurodeputato Pd Pierfrancesco Majorino, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Majorino: "Con i 5s si deve discutere alla luce del sole"

Sul suo nome potrebbero convergere anche i 5s? "Facciamo un passo alla volta. Entro uno o due giorni al massimo dovremo capire chi fara' il candidato del centrosinistra. Con i 5s si deve discutere alla luce del sole e non fare per forza un patto. Se sulle cose da fare in Lombardia non ci sara' un'intesa - ha detto Majorino a Rai Radio1 - ognuno andra' per la sua strada". Con lei vorrebbe anche il Terzo Polo? "Se rinunciasse a Letizia Moratti perche' no", risponde.