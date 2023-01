Regionali, Majorino sulla legge 194: "Va applicata senza se e senza ma"

"Dobbiamo dire che in Lombardia si applica senza se e senza ma la legge 194. Il diritto all'obiezione non può in alcun modo colpire il diritto delle donne e delle ragazze a decidere di sè in relazione all'interruzione di gravidanza". Lo ha detto ai microfoni di Radio Popolare il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino.

Majorino: "L'autonomia di Calderoli mi spaventa"

Sempre ai microfoni di Radio Popolare, Majorino ha parlato dell'autonomia: "Quella di Calderoli mi spaventa perché punta alla regionalizzazione della scuola. E io dico: giù le mani dalla scuola pubblica".