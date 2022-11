Regionali, Maran: "A M5S non piace Pisapia. Figuriamoci io"

"A me ha colpito che qualche giorno fa il senatore Stefano Patuanelli (M5S) ha detto 'non ci staremo neanche se a guidare la coalizione fosse Giuliano Pisapia'. Per me Giuliano Pisapia è un maestro, un punto di riferimento e quindi dico, "se non gli va bene lui, figuriamoci se gli posso andare bene io o un'altro".

Maran: "Più si allargano le coalizioni, più sono felice"

"Più si allargano le coalizioni, più sono felice, ma credo che il tema è allargarla, perché c'è una condivisione di obiettivi e non per accordi nazionali o altro, che poi sul territorio non ci sono". Lo ha detto Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune di MIilano, e aspirante candidato presidente del centrosinistra alle prossime Regionali lombarde, parlando con la stampa oggi pomeriggio a Palazzo Pirelli, sul tema della creazione di una coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni Regionali lombarde.