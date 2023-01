Regionali, Noi Moderati candida Sgarbi: “Allarghiamo area centrodestra”

"Alle politiche abbiamo preso lo 0,9%, qui con me in Lombardia dobbiamo arrivare al 9%". "Se prendiamo il 9% tolgo 'Noi moderati' dal simbolo e lascio solo Rinascimento-Sgarbi".

Lo scambio di battute al Palazzo delle Stelline

Questo lo scambio battute avvenuto tra Vittorio Sgarbi e Maurizio Lupi, che al Palazzo delle Stelline hanno presentato questa mattina i candidati al Consiglio regionale della Lombardia sotto il simbolo di 'Noi Moderati - Rinascimento Sgarbi' che vede il sottosegretario alla Cultura capolista nelle province di Milano, Bergamo e Brescia.

Lupi: “Si allarga area del centrodestra”

"La mia indicazione è che si allarga l’area del cosiddetto centrodestra attraverso la presenza di una persona libera le cui idee sono conosciute. Questa area che viene chiamata impropriamente dei moderati - perlomeno per quello che riguarda me - è un’area di fantasia, di intelligenza, di liberà, di autonomia che è quello che ho sempre rappresentato e sono anche, credo, il solo esponente di tutte le liste che sia in piedi da più di trent’anni", ha detto Sgarbi. "Della Moratti non conosciamo nessun pensiero se non quello di destra. Quindi non mi sembra necessario avere due destre", ha poi aggiunto il critico d'arte, parlando della candidata governatrice appoggiata dal Terzo polo.