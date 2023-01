Regionali, l'obiettivo di Azione: "Cacciare Salvini, tenere fuori Conte"

"Il nostro obiettivo è far portare via le valige dalla Regione a Matteo Salvini e non farci entrare Giuseppe Conte. Vogliamo fare di tutto per impedire ai populisti e ai sovranisti che hanno massacrato il nostro Paese, di massacrare la nostra regione". Lo ha detto il segretario regionale lombardo di Azione, Niccolò Carretta, durante la presentazione del programma elettorale della candidata del terzo polo alle regionali in Lombardia, Letizia Moratti.

Azione: "Basta politica di slogan, dove la gara che si fa è quella a chi la spara più grossa"

"Per raggiungere questo obiettivo l'unica coalizione credibile e riformista è quella guidata da Letizia Moratti. Basta politica di slogan, dove la gara che si fa è quella a chi la spara più grossa e non a migliorare la vita ai cittadini" ha aggiunto Carretta.