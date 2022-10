Regionali, Pd in conclave il 5 novembre. Ma intanto fuori le piazze si anima

Regionali, Pd in conclave il 5 novembre. Fuori le piazze si anima

Quando il Pd deciderà sulla candidatura a presidente per le regionali lombarde dell'anno prossimo? Domanda non oziosa, perché le consultazioni si avvicinano a grandi passi e - dopo di fatto il passo di lato di Carlo Cottarelli (ormai silente sulla vicenda) - non si registrano significative novità se non i veti incrociati di quelli che dovrebbero essere gli alleati, ovvero Carlo Calenda e il Movimento 5 Stelle. Intanto, secondo quanto apprende Affaritaliani.it Milano il 5 novembre si terrà l'assemblea regionale dalle 10 alle 17. Saranno 7 ore molto intense. Anche perché mentre i Dem si chiudono a conclave - ed è difficile pure che esca un Papa - intorno il mondo politico turbinerà non poco. A Milano infatti ci sarà la manifestazione contro Area B, provvedimento assai contestato di politica ambientale, che sta unificando le opposizioni di destra e di sinistra. Ma non c'è solo quello. Si terrà anche la manifestazione per la pace di Giuseppe Conte a Roma, contestatissima perché pare offrire una sponda a chi dice che non bisogna più aiutare l'Ucraina a difendersi. E inoltre è un segnale che Conte intende sorpassare a sinistra il Pd e provare a fare una politica di popolo che comunque mette in difficoltà i Dem. Che su Milano, mentre sono a conclave, vedranno anche molti propri esponenti partecipare a un'altra manifestazione - quella contrapposta - organizzata da Carlo Calenda. "Sabato 5 Novembre scenderemo in piazza a Milano per ribadire il sostegno all’Ucraina contro l’invasore russo. La pace non può nascere dalla resa degli ucraini", ha annunciato su Twitter. Insomma, un sabato di fuoco, con le Regionali che rischiano di rimanere - ancora una volta, ancora una volta in più - a rimorchio delle beghe nazionali.



fabio.massa@affaritaliani.it