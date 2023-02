Regionali, quando i risultati? Dalle 15 via allo spoglio e agli exit-poll

I risultati delle Regionali in Lombardia arriveranno, presumibilmente, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 13 febbraio. Lo spoglio comincia alle 15, alla chiusura dell'ultimo momento possibile per votare.

Regionali Lombardia 2023: come funziona lo spoglio, le tre fasi e gli exit-poll

Lo spoglio prevede tre fasi: la prima punterà sui nomi dei candidati presidenti. La seconda fase riguarderà invece il risultato delle liste e la terza, infine, le preferenze. Dalle 15, comincerà la diffusione degli exit poll.

Regionali Lombardia 2023: come funziona l'elezione del Presidente

Il Presidente di Regione viene eletto non solo grazie ai voti raccolti dai partiti della sua coalizione: alle elezioni regionali, infatti, è possibile anche il voto disgiunto. Ovvero, si può scegliere un candidato presidente e tracciare un segno sul suo nome e poi votare, sulla stessa scheda, per un altro partito che non lo sostiene. Se si segna, invece, il voto solo su un partito, la preferenza viene estesa in automatico al suo candidato Presidente.