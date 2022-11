Regionali, Sala: Accordo Pd-M5S?: “Difficile, possibile convergenza su temi"

Per le regionali in Lombardia, un accordo tra Pd e M5s "da quello che capisco oggi è difficile, ciò non toglie che Pierfrancesco Majorino debba parlare anche ai loro elettori. Perché se si parla non di schieramenti, ma di programmi, probabilmente ci può essere una convergenza". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica.