Regionali, Salvini: "Fontana candidato confermato da tutto centrodestra"

Letizia Moratti non candidata vuol dire che sarà in corsa per il centrodestra per la Regione Lombardia? "Governatori e vicegovernatori non sono stati candidati per serietà. Zaia, Fedriga e Tesei continuano a governare in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Umbria. Fontana fa il governatore della Lombardia e l'intero centrodestra lo ha confermato come prossimo candidato, Moratti fa la vicegovernatrice". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio24.