Regionali, Salvini: obiettivo candidato unico del centrodestra

In Lombardia "l'obiettivo è che il centrodestra candidi una sola persona". Così matteo Salvini in merito alla scelta tra Attilio Fontana e Letizia Moratti per le prossime elezioni regionali in Lombardia sulle quali ancora non è stata presa una decisione definitiva.

Il segretario della Lega è intervenuto sulla questione elezioni in Lombardia nel corso della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1: "Se sceglierà di ricandidarsi Fontana, penso che l'intero centrodestra sosterrà il governatore uscente. Non voglio imporre niente a nessuno, vedo la strada abbastanza delineata".