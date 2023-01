"Regionarie" M5S, scarsa affluenza. Su Milano vince Di Marco

Affluenza scarsa, intorno alla media del 25%, per le “Regionarie”, le votazioni per i candidati alle regionali in Lazio e Lombardia dei Cinque Stelle. I “seggi” digitali si sono chiusi ieri alle 22 dopo che, nelle scorse settimane, gli attivisti pentastellati avevano confermato il sostegno a Majorino. Nel Lazio, invece, sembra che l’accordo con il Pd sia destinato a saltare.

Regionarie, Milano: boom per Nicola Di Marco

I candidati sono stati divisi per province. A Milano, dove la lista è risultata la più numerosa, hanno votato 1467 persone su 6164 aventi diritto: un’affluenza scarsa, pari al 24,4%.

Per la provincia milanese erano in lizza ben 71 candidati: tra questi, il più suffragato è Nicola Di Marco (301 voti), già consigliere regionale in Lombardia. E poi Paola Pizzighini (193 preferenze), giornalista, autrice del blog Milano Sparkling Metropolis. che prevede una serie di interviste a Portavoce e attivisti del Movimento 5 Stelle per contribuire a diffondere la visione politica del Movimento. Nel 2009 ci ha provato, senza successo, alle europee.

128 voti per Federica Casalino, candidata alle ultime amministrative al Comune di Melzo, 41enne, esponente della prima ora del movimento. Sono 126, invece, le preferenze ottenute dal consigliere regionale Gregorio Mammì: di origine calabrese, fa parte, dal 9 dicembre 2020, della III Commissione permanente - Sanità e politiche sociali.

I più suffragati nelle altre province lombarde

In provincia di Bergamo, in testa – 124 i voti totali – Myriam Berrnareggi. A Brescia Paola Pollini (177), trionfo a Como per Raffaella Rizzo (136), a Lecco in testa Giovanni Galimberti (35), Luca Degano con 57 voti è al primo posto nella provincia di Lodi. A Mantova Raffaella Scattolon (118), a Varese Francesca Bonoldi.