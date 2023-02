Regione, al lavoro sulla giunta. "Probabile incontro nel fine settimana"

Sulla futura giunta di Regione Lombardia "penso ci sarà un incontro a breve, questo sì, si potrebbe organizzare il prossimo fine settimana quando normalmente i parlamentari sono qui a casa". Lo ha affermato il presidente Attilio Fontana a margine di una conferenza stampa a Milano. Niente di chiaro ancora sulle nomine: "Non so - dice infatti - non abbiamo ancora parlato di nulla. Siamo rimasti a quello che ho detto prima delle elezioni, che ho ribadito dopo il voto e che confermo adesso".

Il nome dell'ex assessore al Welfare Guido Bertolaso al momento "è una delle ipotesi"

Il nome dell'ex assessore al Welfare Guido Bertolaso al momento "è una delle ipotesi". Fontana smentisce poi la ricostruzione, apparsa stamane sul Corriere della Sera, secondo cui domani dovrebbe tenersi una riunione di maggioranza per affrontare il nodo giunta: "Vorrei capire anche io quand'è, dov'è, chi l'ha organizzata - ironizza -. Non credo ci sia proprio, anche perché le persone che dovrebbero essere presenti sono tutte a lavorare a Roma in questo periodo: Santanché fa il ministro a Roma, Cecchetti fa il parlamentare a Roma"