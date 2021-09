Regione, approvata una mozione per ricordare Miglio a 20 anni dalla morte

Impegnare la Giunta Regionale lombarda a celebrare il ventennale della morte di Gianfranco Miglio attraverso una serie di iniziative a partire dall’istituzione di un “Premio Gianfranco Miglio” da assegnare alle migliori Tesi di Laurea riferite alla Lombardia e discusse negli ultimi due anni accademici nelle Università della Regione. Insieme ad una sala del Consiglio Regionale lombardo da dedicare, di concerto con l’Ufficio di Presidenza del Pirellone, alla sua memoria. Questo il contenuto della mozione, approvata oggi in Consiglio regionale della Lombardia, presentata da Silvia Scurati della Lega. “L’attualità del pensiero di Miglio, colui che Carl Schmitt definì il pensatore politico più lucido d’Europa, trova conferma nel contatto con le identità territoriali e la geopolitica. Oggi, secondo Miglio, siamo entrati in una fase discendente della storia dello Stato moderno. Gli aspetti negativi della concezione unitaria, sovrana e accentrata del potere appaiono sempre più evidenti in ogni parte del mondo, dove gli Stati unitari e burocratici sono diventati macchine fiscali insaziabili, indebitate e fuori controllo, che consumano in maniera inesorabile le ricchezze prodotte dalla società. Oggi è fondamentale riscoprirlo e restituirgli quello che ha meritato sul campo. Perché il suo federalismo è la risposta alla ricerca di un ordinamento che sappia rimediare alle inadeguatezze dello Stato centralizzato e burocratizzato. Con l’unico obiettivo di gestire e valorizzare al meglio le diversità, e di rispettare i diritti degli individui e delle comunità”.