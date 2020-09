Regione, bufera su mascherine-pannolino: mai usate e regalate al Kazakistan

Le mascherine-pannolino tornano a far discutere. Da eccellenza lombarda a merce inutilizzabile. Dopo essere state stipate in un magazzino, vengono regalate dalla Regione al Kazakistan. "Vi ricordate le mascherine Fippi - scrive su Facebook Silvia Roggiani, segretaria Pd Milano metropolitana - meglio conosciute come "mascherine pannolino"? La giunta Fontana le aveva ostentate come simbolo di successo, salvo poi lasciarle stipate (ben 18 milioni di pezzi) in un magazzino - perché inutilizzabili - come aveva denunciato il consigliere Pietro Bussolati. Medici e infermieri si sono rifiutati di usarle perché poco adatte per proteggere e adesso, cosa fa Regione Lombardia? In imbarazzo, e di nascosto, decide di donarle al Kazakhstan." "Un bel gesto di... eh no, non di solidarietà, ma l'ennesima gaffe di questa giunta, pagata a caro prezzo (8 milioni di euro) dai cittadini lombardi!", conclude Roggiani.