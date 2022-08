Regione, cambia mezza giunta causa elezioni. Chi entra? Inside

Fuga dalla Regione. Sono cinque gli assessori della giunta lombarda (praticamente metà giunta), che correranno per il parlamento. Chi con più chance e chi con meno, chi praticamente sicuro di entrare, chi praticamente sicuro di non farcela.

De Corato si è già dimesso, ottime probabilità per Lara Magoni



Uno che entrerà sicuramente è Riccardo De Corato. E' talmente sicuro che ha già dato - come anticipato da Affaritaliani.it Milano venerdì scorso - le sue dimissioni dall'organo di governo regionale. Al suo posto entrerà Romano La Russa. Sempre di Fdi ha ottime chance di andare a Roma Lara Magoni, assessore al Turismo della giunta Fontana. Poi c'è Fabrizio Sala, assessore di Forza Italia, che dovrebbe farcela visto che Marta Fascina, che lo precede in lista, scatterà in un altro collegio. Già vicepresidente con Roberto Maroni e con Attilio Fontana prima dell'arrivo di Letizia Moratti, Sala sarà una perdita importante per la giunta regionale. Candidato, ma con meno chances, Raffaele Cattaneo, esponente centrista del movimento di Maurizio Lupi (Noi moderati) e assessore tra i più stimati della giunta, con delega all'ambiente. Infine Melania Rizzoli, sempre con Forza Italia. Anche lei candidata, ha la delega all'Istruzione.



Su cinque posizioni almeno tre sono sicure.



Su cinque posizioni almeno tre sono sicure. Quindi a questo punto la palla va nel campo di Attilio Fontana. Sarà il presidente a dover sostituire un terzo della giunta regionale. Chi nominerà? Effettuerà un rimpasto complessivo anche a più ampio spettro rispetto ai tre uscenti o preferirà una sostituzione punto a punto? Certo le fibrillazioni post elettorali, con un governo da formare e mille litigi in previsione tra Salvini, Meloni e Berlusconi. Tra i quali arriveranno anche quelli per l'ultimo scampolo della giunta regionale lombarda in previsione delle elezioni del marzo prossimo.



