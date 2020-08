Regione: Caparini vicepresidente? Salvini: Rimpasto non all'ordine del giorno

Un rimpasto di giunta alla Regione Lombardia "non e' all'ordine del giorno". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla possibile nomina di Davide Caparini, assessore al Bilancio, come nuovo vice presidente, al posto di Fabrizio Sala (FI). Nelle ultime ore si erano infatti rincorse delle voci che prevedevano cambiamenti ai vertici della Regione.

Il centrodestra scegliera' il candidato a sindaco di Milano dopo l'estate, e sara' "una scelta di squadra", ha inoltre affermato il leader della Lega. "C'e' piu' di una persona disponibile nel mondo dell'impresa, del lavoro, delle professioni - ha detto - qui c'e' una citta' ferma, Sala lascia nel cassetto poco o niente a chi verra' dopo di lui. Tutto quello che e' stato fatto in questi anni e' frutto delle amministrazioni precedenti". Per il nome del candidato, ha aggiunto, "io conto dopo l'estate, insieme a tutta la squadra, non sara' una scelta della Lega ovviamente, di proporre ai milanesi la possibilita' di cambiamento. Sono convinto che dopo le Regionali di autunno anche le Comunali della prossima primavera saranno un segnale chiaro di come la pensano gli italiani veri". Ci saranno incontri con gli altri partiti? "A fine agosto, adesso in Lombardia ci stiamo occupando di far arrivare i soldi in Comune".