Regione, completato l'insediamento. Tutti i nomi delle commissioni

Con l’elezione degli Uffici di Presidenza delle altre quattro Commissioni permanenti, che segue la nomina avvenuta ieri degli Uffici di Presidenza delle prime cinque Commissioni, si è completato il quadro delle sedute di insediamento delle Commissioni consiliari permanenti. Ecco i nomi dei presidenti, vice-presidenti e consiglieri segretari, di cui alcuni anticipati ieri, assieme ai nomi delle prime cinque commissioni, da Affaritaliani.it Milano.

Commissione Ambiente, energia e clima, protezione civile

Presidente della Commissione Ambiente, energia e clima, protezione civile è Alessandro Cantoni (Lombardia Ideale), che ha ottenuto 48 voti.

Cantoni, 57 anni, già assessore comunale a Pavia, è dirigente di azienda ed esperto di sicurezza ambientale. Vice Presidente è stato eletto con 53 voti Alessandro Pase (Lega), nella scorsa legislatura Presidente della Commissione Ambiente. Consigliere Segretario è Michela Palestra (Patto civico).

Commissione Cultura ricerca e innovazione, sport, comunicazione

Anna Dotti (Fratelli d’Italia) è stata nominata con 48 voti Presidente della Commissione Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione. Dotti, 37 anni, laureata in Beni culturali, è stata eletta nella circoscrizione di Como ed è Sindaco di Argegno. A completare l’Ufficio di Presidenza il Vice Presidente Sergio Gaddi (Forza Italia), comasco, critico d’arte e organizzatore di grandi mostre, eletto con 48 voti, e la Consigliere Segretario Paola Pizzighini (M5S).

Commissione Agricoltura, montagna e foreste

Presidente della Commissione Agricoltura, montagna e foreste è Floriano Massardi (Lega), nominato con 48 voti. Massardi è originario di Gavardo, 47 anni, ed è stato eletto nella circoscrizione di Brescia. Già Sindaco di Vallio Terme, è alla seconda legislatura. Vice Presidente è stato eletto con 48 voti Carlo Bravo (Fratelli d’Italia), bresciano, mentre Consigliere Segretario è stato eletto Matteo Piloni (PD).

Presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia

Emanuele Monti (Lega) è stato eletto con 48 voti Presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia. Monti, 38 anni, varesino, alla terza legislatura, è laureato in Economia aziendale ed è stato Presidente della Commissione Sanità. Diego Invernici (Fratelli d’Italia) è stato eletto Vice Presidente (con 48 voti). Paola Bocci (PD) è stata eletta Consigliere Segretario.

Ieri l'elezione delle prime Cinque Commissioni

A tutte le elezioni per il ruolo da Consigliere Segretario non hanno partecipato i Consiglieri di Lombardia Migliore. Ieri erano stati eletti gli Uffici di Presidenza delle prime cinque Commissioni: Programmazione, bilancio, società controllate e partecipate; Affari istituzionali; Sanità; Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione; Territorio, infrastrutture e mobilità. Nel pomeriggio verranno insediate le cinque Commissioni speciali: Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità; Autonomia e riordino autonomie locali; Situazione carceraria in Lombardia; PNRR, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali; Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine; Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera.