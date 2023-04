Regione Lombardia: tutti i nomi delle Commissioni tra ufficialità e rumors

Si insediano le Commissioni della 12esima legislatura del consiglio regionale lombardo. Oggi sono resi ufficiali i nomi dei componenti delle prime cinque commissioni permanenti

La commissione I "Programmazione, Bilancio, Società controllate e partecipate" vede presidente Davide Caparini, Lega. Vice presidente Chiara Valcepina, Fratelli d'Italia, consigliere segretario Pietro Bussolati (Pd)

La commissione II "Affari istituzionali ed enti locali" sarà presieduta da Matteo Forte (Fratelli d'Italia). Vicepresidente Angelo Orsenigo (Pd), consigliere segretario Marisa Cesana (Lombardia Ideale)

Commissione III "Sanità": presidente è Patrizia Baffi (FdI) mentre vice Presidente è stato eletto Roberto Anelli (Lega) Consigliere segretario Carmela Rozza del Pd.

Per la Commissione IV "Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione" il presidente è Marcello Ventura di Fratelli d'Italia.

In Commissione V "Territorio, infrastrutture e mobilità" presidente è Jonathan Lobati (Forza Italia)

Baffi alla Sanità: "Priorità è ascoltare chi dive in condizioni di fragilità"

Tra le commissioni più delicate e la cui nomina suscitava più curiosità, c'è dunque quella "Sanità". Ecco le prime parole di Baffi: “Abbiamo una grande responsabilità verso tutti i cittadini della nostra regione e in particolare verso coloro che vivono condizioni di fragilità e debolezza. È a loro che dobbiamo innanzitutto ascolto e risposte: sono convinta che sapremo ascoltare il territorio, le persone e i soggetti attivi ad ogni titolo in questi settori, la cui importanza è di livello primario nella nostra società. Ho chiesto a tutti la massima collaborazione, per far sì che la Commissione Sanità sia produttiva e massimamente utile, nell’ambito dei complessi equilibri di gestione e controllo che competono alla Regione in materia sanitaria e assistenziale.

“Tutti noi, amministratori responsabili, viviamo quotidianamente una piccola grande frustrazione – conclude Patrizia Baffi -, che deriva dalla consapevolezza che, pur facendo tanto, questo tanto non basta per arrivare a dare risposte adeguate a tutti. Sono però anche convinta che questo comune sentire potrà essere per ciascuno di noi una sorta di bussola, capace di accomunarci nel lavoro quotidiano e negli intenti, una bussola che in qualche occasione potrà anche condurci, ove necessario, a fare un passo indietro rispetto alle proprie posizioni, permettendoci però al contempo di fare, tutti insieme, un passo avanti”.

Le altre quattro commissioni permanenti e le commissioni speciali: i rumors di Affaritaliani.it Milano

Le altre quattro commissioni permanenti e le cinque commissioni speciali si insediano ufficialmente domani. Secondo rumors di Affaritaliani.it Milano, questo dovrebbe essere lo schema raggiunto:

In Commissione VI "Ambiente, energia e clima, protezione civile" presidente è Alessandro Cantoni. (Lombardia ideale) Per la Commissione VII "Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione" presidenza ad Anna Dotti (Fratelli d'Italia). Commissione VIII "Agricoltura montagna e foreste" a Troiano Massardi (Lega). Commissione IX "Sostenibilità sociale, casa e famiglia" ad Emanuele Monti (Lega).

Le commissioni speciali infine: Giulio Gallera (Forza Italia) presiederà quella dedicata a "Pnrr monitoraggio fondi europei". La Commissione "Autonomia e riordino delle autonomie locali" sarà guidata da Giovanni Malanchini (Lega). Commissione speciale "Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine: Rapporti tra Lombardia e confederazione" a Giacomo Zamperini (Fratelli d'Italia). Commissione "Tutela dei diritti delle persone private della libertà personale": il presidente sarà Alessia Villa (FdI). Quindi Commissione speciale "Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità" affidata a Paola Pollini (M5S) in veste di presidente.