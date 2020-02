Regione, Fi vuole il sottosegretario. Malvezzi in pole. Ma la Lega...

Chissà come la prenderà la Lega. Ma per adesso in Forza Italia i mal di pancia si dovrebbero essere calmati e la situazione si dovrebbe essere ricomposta. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano gli azzurri avrebbero deciso che il prescelto per sostituire Fabio Altitonante, dimessosi da sottosegretario, sarà Carlo Malvezzi. In una telefonata tra Mariastella Gelmini e Massimiliano Salini, ovvero l'ex coordinatore regionale e il suo successore, si sarebbe raggiunta l'intesa sul nome dell'esponente moderato di Cremona, già candidato sindaco battuto dall'uscente Gianluca Galimberti lo scorso anno. E' ora da capire che cosa succederà in Lega. In molti nel Carroccio avrebbero infatti voluto un cambio degli equilibri, anche con l'inserimento di un sottosegretariato ad hoc per Milano (in vista delle prossime elezioni). Fontana tuttavia non pare in procinto di fare alcuna mossa.

