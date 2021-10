Regione, "I giovani incontrano le istituzioni": Zanetti testimonial

E’ stata presentata ieri in conferenza stampa al Belvedere di Palazzo Pirelli l’iniziativa “I giovani incontrano le istituzioni”, un viaggio itinerante promosso dal Consiglio regionale che dal mese di novembre interesserà tutti i capoluoghi lombardi, incentrato sui giovani e sugli studenti e sulle loro aspettative professionali e di vita. Testimonial d’eccezione dell’iniziativa è Javier Zanetti.

“L’obiettivo -ha detto il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi- vuole essere quello di confrontarsi direttamente con gli studenti e sensibilizzarli sull’importanza di un loro contributo diretto e di un impegno partecipato alla vita sociale e civile delle rispettive comunità. Dobbiamo essere consapevoli che il Paese e la nostra Regione potranno ripartire nel migliore dei modi solo se i giovani sapranno assumersi le loro responsabilità fino in fondo e solo se lo sapranno fare con entusiasmo e passione, ma anche con sacrificio e dedizione”. Il progetto si avvarrà della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e di ANCI Lombardia. Saranno organizzati incontri periodici che interesseranno i capoluoghi di provincia, con l’obiettivo di confrontarsi con una significativa rappresentanza di studenti delle classi delle scuole secondarie di secondo grado, che saranno selezionati con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale. ANCI Lombardia coinvolgerà nel dibattito alcuni giovani amministratori di Comuni della provincia che porteranno la loro testimonianza e il loro contributo. Sono previste anche modalità di interazione virtuale con i partecipanti in rete e sui social per ampliare il più possibile la platea dei partecipanti.

Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter e oggi Vice Presidente della società nerazzurra, racconterà l’esperienza della Fondazione Pupi: la Fondazione festeggia 20 anni di vita ed è stata creata per tutelare e promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti sostenendone la crescita attraverso lo studio e lo sport. “I ragazzi e i giovani sono il nostro futuro -ha detto Javier Zanetti-: quanto più riusciranno a crescere con valori e principi sani e importanti, quanto più le nostre comunità saranno vive e virtuose. Ai giovani dico di porsi degli obiettivi, consapevoli che ogni traguardo è raggiungibile se perseguito con sacrificio e dedizione. E una volta raggiunto il proprio obiettivo, è fondamentale mettere a disposizione degli altri il proprio bagaglio di esperienze per aiutarli a coltivare a loro volta i propri sogni”.

A corollario degli incontri verrà proposta nei Comuni e nelle scuole la mostra sui 50 anni di Regione Lombardia, nella sua versione itinerante. E’ parallelamente previsto il lancio di un concorso scolastico riservato alle scuole secondarie di secondo grado per raccontare in video la Lombardia del futuro. Il calendario degli incontri prenderà il via venerdì 5 novembre a Bergamo; la seconda tappa è prevista per il 26 novembre a Lodi, per poi riprendere a gennaio e concludersi entro il mese di maggio 2022. Alla presentazione sono intervenuti anche i Vice Presidenti del Consiglio regionale Francesca Brianza e Carlo Borghetti e i Consiglieri Segretari Giovanni Malanchini e Dario Violi: erano presenti la Vice Presidente di ANCI Lombardia Federica Bernardi e Moira Fié in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale.