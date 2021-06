Regione lancia Generazione Lombardia, canale Instagram rivolto ai giovani

È online da oggi il nuovo profilo Instagram di Regione Lombardia, 'generazionelombardia', dedicato e rivolto ai giovani che vivono, studiano o lavorano in Lombardia (https://www.instagram.com/generazionelombardia/).

"Per la Giunta è fondamentale coinvolgere attivamente le nostre ragazze e i nostri ragazzi - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini - nell'evoluzione della Lombardia verso il futuro. Con questa nuova iniziativa vogliamo ingaggiarli e stimolare la loro partecipazione e la loro creatività per farli sentire veramente artefici del loro domani. Innanzitutto, lo facciamo per mantenerli aggiornati sulle iniziative e sui bandi regionali indirizzati proprio a loro, ai giovani. Puntiamo, poi, a creare una vera e propria community in cui possano essere veicolati anche i contenuti realizzati dalle decine di migliaia di ragazze e ragazzi della nostra regione".

"Questo nuovo profilo Instagram - prosegue l'assessore - fa parte di un progetto di ampio respiro che mira a coinvolgere i giovani lombardi tramite numerosi eventi. Si tratta di iniziative online, come 'generazionelombardia' e le 'storiegiovani' e di altre legate alla socialità reale, con incontri e occasioni di scambio di opinioni 'live', oltre che di confronto sul territorio. Questo nuovo passo ci permetterà di proseguire l'iter che porterà Regione Lombardia a promulgare una legge specifica per i giovani che sia il più possibile ampia e condivisa e che, soprattutto, sia partecipata sin dal suo primo embrione dagli stessi ragazzi".

"Oggi lanciamo anche una consultazione pubblica - aggiunge l'assessore Bolognini - tramite la piattaforma Open Innovation. Si tratta di un altro strumento innovativo che sarà molto utile per raccogliere opinioni, idee e proposte da parte dei giovani. Vogliamo sapere direttamente da loro, senza intermediazioni di sorta, quali temi considerano prioritari e quali ritengono possano diventare importanti in futuro. Non dimentichiamo che saranno proprio i giovani i protagonisti del domani della nostra regione. Coinvolgerli nel percorso di costruzione della legge sui giovani è, quindi, necessario per il successo di tutti noi".La consultazione online rimarrà aperta fino al 30 giugno.Si può partecipare digitando l'indirizzo internet https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/progetti-e-eventi/consultazione-generazione-lombardia.

"Il nuovo canale Instagram e la consultazione online - conclude l'assessore - sono alcuni dei tasselli di un progetto ampio di partecipazione e condivisione. Puntiamo a sviluppare l'interesse dei giovani per la loro regione e a ingaggiarli in una nuova relazione con le istituzioni, in cui queste ultime non vengano percepite come lontane e distanti. È importante che Regione possa accompagnare al meglio la crescita dei suoi giovani, stimolando la loro voglia di mettersi in gioco per costruire la Lombardia del futuro".