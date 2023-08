Regione Lombardia: 38 mln alle Aler per abbattere le barriere architettoniche

Regione Lombardia, casa: 38 milioni alle Aler per abbattere le barriere architettoniche

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Aumentare l'offerta abitativa pubblica ed efficientare i processi dell'edilizia: sono tra gli obiettivi delle linee guida per l'aggiornamento e integrazione dei piani di manutenzione programmata delle Aler lombarde per il biennio 2023-2024 approvate dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco. Un provvedimento accompagnato da uno stanziamento di quasi 38 milioni di euro che rende ancora più robusta la capacità di intervento delle Aler lombarde. La parte più importante delle risorse va al territorio milanese: 15 milioni di euro per le ristrutturazioni e 4,5 milioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Considerando anche le risorse dirette di Aler, l'importo complessivo gli interventi solo per questo territorio è stimato tra i 39 e i 52 milioni di euro.

Franco: "A testa bassa per eliminare gli ostacoli, barriere architettoniche comprese"

"Con la 'Missione Lombardia' - ha affermato l'assessore Franco - abbiamo avviato una vasta campagna di cantieri volta a incrementare il numero di alloggi assegnati. Su tutta la Lombardia, considerando anche le risorse delle Aler, abbiamo cantieri aperti per circa 600 milioni di euro. Ma guardiamo avanti programmando interventi anche nei prossimi anni. Il tema appartamenti sfitti è in testa alla nostra agenda, ma non è il solo: stiamo anche efficientando energeticamente e rendendo più sicuri gli immobili". "Lavorando a testa bassa - ha concluso l'assessore - siamo abituati a vedere, superare ed eliminare gli ostacoli, barriere architettoniche comprese. Superare una rampa di scale, mettere o sistemare un ascensore sono interventi più importanti di quanto possa sembrare".

Risorse regionali per 29,6 milioni di euro

Le Aziende lombarde, per interventi di recupero, riqualificazione e manutenzione del patrimonio abitativo dell'edilizia residenziale nel 2024, potranno disporre di risorse regionali pari a 29,6 milioni di euro. Un'altra voce riguarda gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche. Con questa finalità sono stati stanziati 1,1 milioni di euro sul 2023 e 7 milioni di euro sul 2024. La delibera inoltre prolunga i termini di utilizzo delle risorse già stanziate nel 2017 e 2018 relative alla riqualificazione degli alloggi sfitti destinati a servizi abitativi. Ecco come sono state assegnate territorialmente le risorse relative alle manutenzioni e riqualificazioni per l'anno 2024: Aler Bergamo-Lecco-Sondrio 3,5 milioni; Aler Brescia-Cremona-Mantova 4,5 milioni; Aler Milano 15 milioni; Aler Pavia-Lodi 3 milioni e Aler Varese-Como-Monza Brianza 3,5 milioni. Per quanto riguarda le barriere architettoniche: Aler Bergamo-Lecco-Sondrio 132.000 euro nel 2023 e 830.000 euro nel 2024; Aler Brescia-Cremona-Mantova 1 milione nel 2024; Aler Milano 1 milione per il 2023 e 3,5 milioni nel 2024; Aler Pavia-Lodi 710.000 euro sul 2024 e Aler Varese-Como-Monza Brianza 830.000 euro sul 2024.