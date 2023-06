Regione Lombardia: 6,8 milioni per il bando InnovaCultura

Regione Lombardia propone InnovaCultura, un nuovo bando da 6,8 milioni di euro per sostenere l'innovazione del settore culturale. L'obiettivo è supportare istituti e luoghi della cultura per favorire nuove competenze tecnologiche e un ripensamento delle proprie attivita', da sviluppare in chiave innovativa grazie all'avvio di partenariati con imprese attive nel settore culturale e creativo.

Assessore Caruso: Con l'importante contributo che stiamo dando si capisce come la cultura debba diventare un elemento sempre piu' centrale in questa legislatura".

Il progetto, nato da una collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia, con il supporto di Cariplo Factory e della Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore, è stato presentato oggi a Palazzo Pirelli nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone, e il direttore operativo di Unioncamere Lombardia, Fabrizio Ventrice.

"Siamo fermamente convinti - ha sottolineato l'assessore Caruso - che il sistema culturale abbia bisogno di innovazione per restare competitivo e per continuare a generare valore aggiunto per il sistema lombardo. Con l'importante contributo che stiamo dando, aumentando notevolmente lo stanziamento rispetto al passato, si capisce come la cultura debba diventare un elemento sempre piu' centrale in questa legislatura". "Solo con lo sviluppo e una pianificazione strutturata - ha proseguito Caruso - le politiche culturali di questa Regione hanno il compito di coinvolgere gli altri settori ed essere anche in alcuni casi capofila di progettualita' per lo sviluppo strategico di una intera Regione".