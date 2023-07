Regione Lombardia e Arexpo, Baccanti direttore generale di Fondazione Fitt

(IMPRESE-LAVORO.COM) FITT, la Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico, istituita lo scorso dicembre su impulso di Regione Lombardia, da Arexpo e quattro IRCSS pubblici lombardi, entra nella fase operativa. Si è svolta infatti l'assemblea generale della Fondazione per insediare l’International Advisory Board della Fondazione, nella quale si è anche data comunicazione della designazione del direttore generale. Si tratta di due passi fondamentali per lo sviluppo delle attività della Fondazione, i cui fondatori sono, oltre ad Arexpo, i quattro IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) pubblici Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Istituto Nazionale dei Tumori, Istituto Neurologico Carlo Besta e Policlinico San Matteo di Pavia.

Baccanti: "Onorato di mettere a disposizione di Fitt la mia esperienza"

Il direttore generale, designato su indicazione dei presidenti degli IRCCS fondatori a seguito di una selezione delle candidature presentate in risposta ad avviso pubblico, è Marco Baccanti, esperto di fama internazionale di temi riguardanti le scienze della vita e l’innovazione. Negli ultimi venti anni Baccanti ha ricoperto ruoli di amministratore delegato o direttore generale in agenzie e fondazioni governative per lo sviluppo economico (oggi in Italia, precedentemente in Australia e negli Emirati Arabi Uniti), in organizzazioni di ricerca e trasferimento tecnologico, in parchi scientifici ed imprese life sciences. È membro del consiglio di amministrazione di Fondazione ENEA Tech Biomedical, di cui è stato anche direttore generale.

Parallelamente ai ruoli manageriali, Baccanti ha avuto incarichi in organizzazioni internazionali e nazionali come il World Economic Forum, IASP (associazione mondiale dei parchi scientifici), APSTI (Ass. Italiana Parchi scientifici e tecnologici, segretario generale) e Confindustria (presidente per innovazione e ricerca). «Mi sento onorato di poter mettere a disposizione di FITT la mia esperienza, contribuendo così al miglioramento della salute e del benessere, grazie alla valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca dei tanti validi scienziati che operano presso gli IRCCS fondatori» - è stato il commento di Baccanti a margine dell’Assemblea.