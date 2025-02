Regione Lombardia promuove i Community manager. Aler Milano: “Figure chiave nel rapporto tra utenza e azienda”

Regione Lombardia ha approvato una delibera che promuove, fra le altre cose, la figura del Community manager nell’ambito delle ALER lombarde.

“Questa figura è già presente da anni presso ALER MILANO, come figura chiave di raccordo fra utenza e azienda, operando nell’ambito degli Spazi C.A.S.A. – afferma Matteo Mognaschi, Presidente di ALER MILANO. – “I Progetti CASA finanziati da Regione Lombardia con il Por-Fse 2014-2020 hanno lanciato nel 2020-2021 un nuovo modello sperimentale innovativo di gestione sociale integrata, introducendo per la prima volta nell’organizzazione aziendale la figura del Community Manager, risorsa formata specificamente per pianificare strategie orientate alla dimensione sociale dell’abitare. Gli Spazi Casa hanno dato attuazione alle loro attività, così come all’introduzione dell’erogazione di servizi integrati, proponendo all’utenza spazi di prossimità all’interno dei quartieri dove poter fruire di una presenza rinnovata di Aler Milano, nonché di servizi socio-sanitari e di assistenza da parte di soggetti qualificati per il sostegno alle fragilità domestiche.”

Di cosa si occupano i Community Manager in forza ad Aler Milano

Attualmente i Community Manager in forza ad ALER MILANO sono una ventina ed operano sia sulla città, dove sono operativi 6 Spazi C.A.S.A., sia sulla provincia. In linea generale l’azione dei Community Manager presenti sul territorio di Milano e Provincia ha come obiettivi sviluppare una conoscenza comprensiva e più adeguata dei bisogni emergenti e di risposte appropriate alle domande espresse, migliorare la qualità della collaborazione tra Aler e i suoi utenti, anche al fine della prevenzione del deperimento del patrimonio immobiliare e per una maggiore efficienza gestionale del patrimonio ERP, migliorare l’efficacia delle risposte per abitanti più in difficoltà; promuovere la qualità di vita e dell’abitare nei quartieri ERP; assicurare una migliore connessione con la dimensione dei servizi territoriali in campo sanitario, sempre più di centrale importanza, specialmente nei quartieri Aler caratterizzati da una popolazione anziana e fragile, e di contrasto alla violenza domestica.