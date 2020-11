Regione Lombardia, concluso il vertice: piena fiducia a Fontana e Gallera

Regione, concluso il vertice: piena fiducia a Fontana e Gallera

Concluso il vertice di maggioranza e capigruppo in Regione Lombardia. Come anticipato da Affaritaliani.it Milano, non ci sarà alcun commissariamento dell'assessorato al Welfare di Giulio Gallera.

Santanchè: "Pieno supporto a Fontana e a tutta la Giunta"

Tra i primi a parlare, la coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè: "E' andata molto bene. E' stato un incontro molto proficuo, un tavolo politico che abbiamo sempre tenuto in piedi. C'è pieno supporto al presidente Fontana, e ci ritroveremo a breve perché ognuno di noi vuole dare un contributo per rafforzare l'azione della giunta. Ci ritroveremo presto perché possiamo dare dei contributi nell'azione del governo".

A chi gli chiedeva di Gallera, "non abbiamo parlato singolarmente di assessori, abbiamo parlato - ha spiegato - di un complesso di azioni che bisogna mette in atto, di azioni economiche". Non si sarebbe parlato di commissari per potenziare l'assessorato o di rimpasti. "Assolutamente no, fa parte di una politica che non è la nostra". Alla domanda se avessero fiducia in Gallera, "abbiamo fiducia in tutta la giunta", è la risposta della senatrice Santanchè. "Possiamo mettere a punto determinate cose, possiamo dare un'azione che sia ancora più forte e sentita da parte di tutti i cittadini lombardi. Ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo a lavorare per quanto riguarda noi dei partiti".

Salini (Forza Italia): "Malumori normali in momenti di difficoltà"

"I malumori sono normali, perche' stiamo attraversando un momento di grande difficolta', i malumori sono il segnale di un lavoro che continua e che non e' privo di difficolta'. Solo gli sciocchi potrebbero immaginare che in un momento di cosi' grande prova possano non esserci malumori: sono figli del lavoro". Cosi' il coordinatore regionale di Forza Italia Massimiliano Salini ha definito il centrodestra in Lombardia al termine del tavolo politico che si e' appena concluso a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale. "Un conto sono i malumori - ha precisato Salini - un conto e' la messa in discussione di una maggioranza e di una giunta che sta lavorando come deve lavorare. Deve continuamente migliorare".

Grimoldi (Lega): "Rimpasto? No, questioni tecniche"

"Non si è parlato di rimpasto si è parlato di questioni tecniche, comunicative, di ricominciare, Covid permettendo, a fare gli incontri tra il tavolo politico e la presidenza per implementare l'azione politico-amministrativa della Regione Lombardia". Lo ha spiegato il leader della Lega in Lombardia, Paolo Grimoldi, al termine del vertice di maggioranza tenutosi oggi al Pirellone e durato due ore e mezza. "Siamo orgogliosi di essere gli unici ad aver trovato 3,5 miliardi da investire sul nostro territorio, ma non abbiamo saputo comunicarlo abbastanza bene: vogliamo andare a tagliare i nastri di ogni singola strada asfaltata, panchina inaugurata e scuola sistemata". Nel corso del summit, ha assicurato Grimoldi, "il rimpasto non è stato un tema all'ordine del giorno, non avremmo avuto neanche gli elementi per parlare del rimpasto", così come non si sarebbe parlato di task force o supercommissario: "Queste sono sono sono questioni che approfondirà il tavolo politico nei prossimi mesi...". A proposito dell'assessore al Welfare Giulio Gallera, Grimoldi ha riconosciuto che l'esponente di Forza Italia "ha sempre fatto bene il suo il suo mestiere. Ovviamente anche lui si è trovato a gestire l'esplosione di una bomba nucleare, qui non è ordinaria amministrazione, qui è scoppiata la terza guerra mondiale e anche Gallera si è trovato a gestirla. E' facile dire poteva fare meglio, certo che poteva fare meglio, dopodiché si è trovato anche lui a gestore la terza guerra mondiale", ha concluso il leader della Lega in Lombardia.