Regione Lombardia, Feltri alle opposizioni: "Non è l'asilo Mariuccia"

"Io non intendo polemizzare sulle questioni di cui sento spesso discutere. Vorrei soltanto ricordare che questo non e' l'asilo Mariuccia, ma una della aule politiche e amministrative piu' importanti del nostro Paese". Lo ha detto il consigliere regionale di Fratelli d'Italia e direttore editoriale di Libero Quotidiano, Vittorio Feltri, intervenendo nell'Aula del Consiglio regionale della Lombardia. "Il nostro comportamento dovrebbe essere adeguato allo stile di un'aula di questo livello", ha aggiunto Feltri. "Io la smetterei con le polemiche che non servono a nulla" ma "che riescono ad aumentare il livello di nervosismo. Io vi prego - ha continuato - di non costringermi, visto che al momento faccio pure il giornalista, di fare un pezzo per prendervi per il culo". Oggi in discussione il bilancio, con bagarre da parte delle opposizioni.