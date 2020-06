Regione Lombardia ha sospeso la fornitura dei test sierologici a Diasorin

Regione Lombardia ha sospeso la fornitura dei test sierologici a Diasorin. Lo ha comunicato nell'aula del consiglio regionale l'assessore al welfare Giulio Gallera, durante la discussione di una mozione del movimento cinque stelle che chiedeva "la revoca dell'affidamento diretto disposto da Aria a beneficio di Diasorin spa per la fornitura di test per la ricerca degli anticorpi neutralizzanti anti Sars-Cov-2 alla luce dell'annullamento, da parte del Tar della Lombardia, dell'accordo di collaborazione tra Irccs Policlinico San Matteo e Diasorin". "Abbiamo sospeso in attesa delle evoluzioni della magistratura rispettando le loro sentenze" ha dichiarato l'assessore Gallera. Il quale ha aggiunto che la gara di Regione per i test e' stata assegnata ed "e' stata vinta da Roche, e' un accordo quadro, ci sono anche altri fornitori, a secondo delle nostre esigenze". "Il test Diasorin e' stato scelto in un momento di emergenza perche' aveva alcune caratteristiche particolari - ha precisato Gallera - cioe' per individuare gli anticorpi neutralizzanti e per la ricerca del sangue iperimmune, che oggi e' una delle cure migliori che sono state individuate".