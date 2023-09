Regione Lombardia, il Belvedere intitolato a Silvio Berlusconi

Si è svolta la cerimonia di intitolazione a Silvio Berlusconi del belvedere che si trova al 39mo piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione. Non a caso la cerimonia si è svolta oggi, nel giorno in cui l'ex premier avrebbe compiuto 87 anni. Alla cerimonia hanno partecipato fra gli altri la figlia Barbara, il fratello Paolo, gli amici di una vita Fedele Confalonieri, presidente Mediaset, e Adriano Galliani, il vicepremier Matteo Salvini, la capogruppo di Fi al Senato Licia Ronzulli, il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e il governatore Attilio Fontana a fare gli onori di casa. Tanti gli esponenti politici di ieri e di oggi.

Galliani: "Berlusconi talmente milanese da tifare anche Inter"

"Credo che il presidente Silvio Berlusconi si meriti questo onore per quello che ha fatto per Milano e la Lombardia. Ricordiamoci che tutte le imprese di Berlusconi iniziano per M: Milano, Mediolanum, Milan, Mondadori, Mediaset, Monza e Mediobanca di cui siam stati soci. Silvio Berlusconi è nato a Milano, si sentiva tanto tanto milanese al punto che era uno dei pochi tifosi milanisti che tifava anche Inter. Era triste veramente quando i nerazzurri hanno perso l'ultima finale di Champions perché aveva perso una squadra di Milano. Un cittadino della città fantastico, un cittadino della Lombardia che credo meritasse la dedica di questa sala". Così Adriano Galliani, presidente del Monza Calcio e storico collaboratore di Silvio Berlusconi, a margine della cerimonia di intitolazione del Belvedere di Palazzo Lombardia. Per quanto riguarda il fatto che il Comune di Milano non abbia ancora dedicato un luogo della città al fondatore di Forza Italia, Galliani ha detto: "Non tiratemi dentro in una polemica a cui non voglio partecipare in un momento di commozione. Facciamo almeno il 29 di settembre (data del compleanno di Berlusconi, ndr) i bravi"