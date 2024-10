Regione Lombardia, Schiavi (FdI) vicepresidente della Commissione Territorio

25 anni, nativo di Clusone, Schiavi è diventato consigliere regionale del collegio di Bergamo nel febbraio 2023. Andrà a ricoprire la carica precedentemente assegnata a Giuseppe De Bernardi Martignoni, il consigliere di FDI di Gallarate morto nelle scorse settimane.

“Anzitutto desidero ringraziare il mio partito e la coalizione di centrodestra per avermi scelto come Vicepresidente di una Commissione così strategica: cercherò di ripagare la fiducia riposta nella mia persona con il lavoro e l’impegno. Un ringraziamento anche ai consiglieri dei gruppi di minoranza che hanno deciso di votarmi”, dichiara Michele Schiavi.

“Il mio primo pensiero è naturalmente per Giuseppe, la cui cifra distintiva in campo politico ed istituzionale è stata la passione, condita di amore per il territorio. Assieme ai colleghi ci impegneremo ad individuare uno spazio del Consiglio Regionale da intitolare alla sua memoria, che mi impegnerò a tenere viva".

Le sfide della Commissione Quinta

Schiavi prosegue: "Le deleghe e gli ambiti di competenza della Commissione Quinta- che include Governo del territorio; urbanistica; edilizia; paesaggio; parchi e riserve naturali; tutela e difesa del suolo; assetto idrogeologico; intermodalità; infrastrutture e opere pubbliche; mobilità; reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili- sono particolarmente rilevanti, e direi prettamente lombarde. Esprimono infatti il dinamismo di una Regione che corre spedita verso il futuro, i cui territori devono avere una connessione solida e costante con le istituzioni. Studenti, lavoratori, imprese, turisti: assieme ai colleghi dovrò impegnarmi per ciascuno di loro e in diretta relazione col mondo produttivo. È una sfida complessa ma carica di fascino, che- ripeto- cercherò di affrontare al meglio delle mie possibilità, mettendo a servizio di tutta la commissione quella concretezza tipica di chi ha fatto il Sindaco” conclude il consigliere Schiavi.