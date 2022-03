Regione Lombardia, sì alla mozione per stabilizzare i ricercatori

"Nelle scorse settimane ho incontrato i ricercatori degli Irccs e Izs lombardi che protestavano fuori da Palazzo Pirelli per ricordare alla regione che è arrivato il momento di mettere mano alle dotazioni organiche di questi importantissimi istituti di ricerca sanitaria – spiega Gregorio Mammì, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle – da questo confronto è nata una mozione che ho portato oggi in Consiglio regionale per chiedere all’Amministrazione regionale di impegnarsi a garantire loro, per quanto di sua competenza, contratti di lavoro dignitosi perché la ricerca sanitaria ha bisogno di stabilità: la mozione è stata approvata all’unanimità e questo è senz’altro un segnale positivo perché per una volta la politica ha dimostrato di saper andare oltre le divisioni di parte”.

