Regione Lombardia, stoppato il "blitz" bipartisan per reintrodurre i vitalizi

Stoppato il blitz bipartisan in Regione Lombardia per reintrodurre i contributi e il trattamento di fine mandato per i consiglieri. I vitalizi che l'allora governatore Roberto Maroni aveva eliminato nel 2011 dopo lo scandalo rimborsi. Secondo quanto riferito da Corriere e Repubblica, era già pronto un emendamento che avrebbe dovuto presentare in commissione Bilancio il consigliere di Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini. Ma sostenuto anche da Giulio Gallera (Forza Italia), Emanuele Monti (Lega), Angelo Orsenigo (Pd), Onorio Rosati (Avs), Marisa Cesana (Lombardia ideale), Nicolas Gallizzi (Noi moderati), Lisa Noja (Azione), Michela Palestra (Patto civico) e Luca Ferrazzi (Lombardia migliore). Insomma, tutti i partiti tranne i Cinque Stelle. Poi, secondo le ricostruzioni, da Roma sarebbero giunte pressioni provenienti da Fratelli d'Italia per bloccare tutto. E l'emendamento è stato ritirato. Per ora.