Regione, Moratti punta sullo spin doctor di Bonaccini. E Pisapia...

Daniel Fishman si è visto in piazza, sabato. L'uomo che sussurra ai candidati, che ha fatto vincere Stefano Bonaccini in Emilia Romagna, è stato visto alla manifestazione per la pace a Milano. E' stato visto molto vicino a Letizia Moratti perché pare che nell'ampia rosa di contatti che l'ex vicepresidente di Regione Lombardia sta avendo è proprio a Daniel Fishman che sarebbe stato assegnato il ruolo di "spin doctor" dell'impresa. Insomma, l'uomo delle partite difficili per una partita che sicuramente è difficile. Anche perché il rapporto con il Partito Democratico è tutto in salita, e non poco.

Oggi Franco Mirabelli, a capo di una delle grandi famiglie dei Dem (leggasi "corrente") ha pronunciato un secco no all'ex sindaco di Milano. E - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano - c'è chi starebbe sondando, invero senza grandissime speranze, di riportare nell'agone quel Giuliano Pisapia che ha battuto già una volta Letizia Moratti. "E' difficile che Pisapia possa darle la rivincita", racconta però uno dei suoi fedelissimi. La motivazione è semplice: rimarrà per sempre quello che ha fatto la rivoluzione arancione, perché sporcare una narrazione del genere con una nuova sfida.

Sull'altro lato c'è però il tema dell'altruismo per una sinistra che pare completamente allo sbando. Che è esattamente la situazione in cui era la compagine nel 2010, in quel giugno luglio quando Pisapia iniziò a girare pezzo per pezzo la città proponendo una alternativa. Credeva di diventare sindaco? C'è chi ancora oggi scommette di no, che l'impresa si fece giorno per giorno pezzo dopo pezzo. Ecco, in un'ottica del genere, di estremo altruismo, Pisapia potrebbe pensarci. O, quantomeno, i suoi fedelissimi potrebbero proporgli di tornare in campo. Contro Letizia Moratti e Attilio Fontana. Una opzione, quella di Pisapia, che metterebbe d'accordo anche il Pd: da una parte un papa straniero che non ha nulla da perdere - o da far perdere - ai Dem, dall'altra una candidatura che sarebbe estremamente unificante rispetto al Movimento 5 Stelle. Ma, per adesso, è fantapolitica.