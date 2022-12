Regione, Salvini conferma le espulsioni. I ribelli: "Sosteniamo Fontana"

I ribelli: "Garantiamo il voto ai provvedimenti della maggioranza"

I Consiglieri Regionali lombardi Roberto Mura, Federico Lena ed Antonello Formenti hanno deciso di costituire il gruppo Comitato Nord, poiché hanno ritrovato dopo l'incontro di sabato scorso a Giovenzano quel sentimento che li aveva spinti ad iscriversi alla Lega Nord e che purtroppo da qualche tempo si è ormai perso nella Lega Salvini Premier: Autonomia, tutela degli interessi del Nord e valorizzazione del territorio. E' quanto fanno sapere i tre consiglieri del Pirellone, che hanno lasciato ieri il gruppo Salvini premier, sanzionati con l'espulsione. "I Consiglieri ieri hanno incontrato il Presidente a vita della Lega Nord Umberto Bossi e dopo essersi confrontati a lungo hanno concordato che la strada giusta da seguire è il progetto del Comitato Nord", spiegano. Inoltre hanno precisato che "sarà loro volontà garantire il voto favorevole sui provvedimenti di bilancio che arriveranno nei prossimi giorni in Aula del Consiglio Regionale, a sostegno del Presidente Attilio Fontana e della maggioranza di Centrodestra".

Salvini: "Confermo espulsioni, non sono un brutto segnale"

L'espulsione di tre consiglieri regionali della Lega in LOMBARDIA? "Non sono assolutamente un brutto segnale". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in visita al cantiere della Metro C a Roma. "Chi sceglie di uscire da un movimento è libero di farlo, però fa una scelta", aggiunge il leader del Carroccio.