Regione, sì alla demolizione dello stabile Aler abbandonato di Pieve Emanuele

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, nell’ambito della due giorni di discussione dell’assestamento di Bilancio, un ordine del giorno del Consigliere regionale del M5S Lombardia Nicola Di Marco, che chiede a Regione di attivarsi per l’abbattimento di uno stabile di proprietà Aler nel quartiere di Via delle rose di Pieve Emanuele.

“Ormai da anni – dichiara Di Marco – i residenti chiedono un segnale concreto da parte delle istituzioni. Più volte ho sollecitato il Consiglio regionale ed il precedente Assessore per trovare una soluzione e riqualificare un contesto che si presenta degradato, in totale abbandono e che favorisce la diffusione di microcriminalità. Ho effettuato diversi sopralluoghi e ho potuto vedere con i miei occhi il disagio che sono costretti a sopportare i cittadini che vivono nell’area.Dopo molti no del centrodestra, finalmente la Regione Lombardia mette nero su bianco, e senza giri di parole, anche l’ipotesi di abbattimento dell’edificio.”“Certo, non c’è ancora un finanziamento, e mi impegnerò affinché arrivi nelle prossime sedute di Consiglio, ma l’avvio di un rapido confronto tra gli enti fa ben sperare per una soluzione definitiva per quella che è una ferita aperta nel nostro territorio.

Il Governo nazionale e l’amministrazione Comunale hanno fatto la loro parte per il quartiere con i progetti del PINQUA; mancava all’appello la Regione Lombardia che affronta questo grave problema in ritardo e con fatica, ma che, grazie all'ostinazione dei cittadini e del M5S, finalmente si impegna a fare la sua parte. Ricordo, infatti, che da ormai diciotto anni il Piano di Recupero Urbano del quartiere attende di essere concluso e nella Regione dell’eccellenza questi tempi non sono accettabili", conclude Di Marco.