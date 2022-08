Regione, un consiglio per Fdi? L'ipotesi che circola al Pirellone

Fare un consiglio regionale straordinario il 7 o l'8 settembre. Insomma, settimana prossima. E' il rumors - raccolto da Affaritaliani.it Milano - che sta girando dalle parti del Pirellone. In molti hanno ricevuto la chiamata per cercare di convocare una seduta prima del 27 settembre - così come previsto dal presidente del consiglio Alessandro Fermi - nella quale verranno formalizzate le dimissioni di Riccardo De Corato da consigliere regionale. Le dimissioni di De Corato da assessore, tuttavia, hanno temporaneamente "buttato fuori" dal consiglio Franco Lucente. Almeno fin quando non si riunirà il consiglio il 27 settembre. Come ha scritto Chiara Baldi sul Corriere, questo meccanismo fa sì che Lucente perda un mese di stipendio a favore di De Corato. E così, da Fdi, c'è pressione per cercare di convocare un consiglio straordinario settimana prossima: almeno la questione dello stipendio sarebbe risolta. Inutile dire che i capigruppi di minoranza sono assai contrari all'ipotesi.

