Remuzzi (Negri): Reparti in tilt? Trasformiamo piccoli ospedali in Covid point

"Una delle ragioni per cui si dice che gli ospedali sono saturi è che alcuni ospedali hanno dedicato un numero di letti a Covid" e quei posti si stanno riempiendo. A spiegarlo è il Giuseppe Remuzzi direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs intervenendo a Piazza Pulita. "Io penso che per questo problema ci sia una soluzione che potrebbe essere messa in atto domani", prosegue proponendo di sfruttare i piccoli ospedali. "Abbiamo piccoli ospedali che non abbiamo mai utilizzato del tutto. Questi ospedali hanno pochi malati, ma hanno medici, infermieri e tutto quello che serve per poter assistere dei pazienti non gravi. Allora" l'idea è che "questi diventano ospedali Covid: chi pensa di essersi ammalato o ha paura e sono moltissimi, la stragrande maggioranza, il 75% di quelli che arrivano in pronto soccorso, vanno tutti in questi ospedali. Lì ci sono dei medici che sanno certamente distinguere chi può essere curato" in loco "con pochissimo", e chi invece ha bisogno di cure diverse e potrà essere indirizzato negli ospedali più grandi e specializzati, adatti a trattare "i casi più gravi".

Sulla questione lockdown, Remuzzi è dell'idea che non sia la soluzione, almeno per adesso, e sottolinea l'importanza di proteggere gli anziani. "E' importante che le persone con più di 70 anni sappiano che, se si ammalano" di Covid-19 e per caso "dovessero arrivare in rianimazione, uno su due morirà. Questa è l'informazione importante che dobbiamo dare" per invitare gli anziani a proteggersi. "Prudenza estrema e soprattutto lente di ingrandimento su questa fascia d'età. Se noi la proteggessimo, che vuol dire anche avere delle Rsa all'altezza, perché sulle Rsa dobbiamo avere grandissima attenzione, allora saremmo capaci di evitare tantissime morti".