Renzi: "A casa il prof negazionista"

"Un professore della scuola pubblica italiana ha interrotto a Milano una piece teatrale che raccontava l'Olocausto, urlando e negando l'accaduto. Per me questo professore andrebbe licenziato domattina. La scuola pubblica non puo' accettare in cattedra chi nega la verita' storica". Lo scrive Matteo Renzi sui social network.