Renzi a Milano: "Da qui modello diverso di lavoro, capitalismo da riformare"

Renzi a Milano: "Da qui un modello diverso di lavoro, capitalismo da riformare"

"Milano insegna all'Italia come muoversi, come correre ed essere all'avanguardia". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso dell'evento 'Discorso per Milano' al teatro Franco Parenti. "Nel tempo dell'immobilismo Milano insegna come bisogna muoversi, e' una citta' che produce che innova, che accoglie. Milano e' una citta' che educa a guardare in alto", ha aggiunto Renzi. Secondo l'ex premier, Milano puo' essere la citta' dove lavorare "su un modello diverso di lavoro, che il capitalismo va riformato e' un dato di fatto e Milano puo' guidare questo processo, perche' e' anche la capitale del terzo settore", ha concluso.

Renzi: "Milano educa alle sfide, qui è nato il terzo polo"

"Milano è una città che educa alla politica ed è per questo che il terzo polo non poteva che nascere a Milano", ha aggiunto Renzi. “Nel tempo dell'immobilismo Milano insegna come bisogna muoversi ed essere all'avanguardia, è dinamica. Milano è una città che produce, che innova e che accoglie. Milano è una città che educa a guardare in alto”, aveva premesso il leader di Italia Viva nel suo discorso affermando che "Milano è una città che educa" e elencando poi quelli che a suo parere sono "i punti di forza" della città , dal terzo settore alla moda, dalla ricerca al design. "Milano educa alle sfide ma ha anche bisogno di stare attenta - ha poi aggiunto in un altro passaggio - qui ad anni di crescita si sono verificate anche grandi tensioni sociali come negli anni 70" ed è anche "anche per questo è necessario che Milano continui a guidare" e governare i processi. Renzi ha infine spiegato la scelta di candidarsi anche nel capoluogo lombardo. "Mi sono candidato a Milano per tanti motivi ma anche perché penso che le città abbiano più valore delle nazioni. Se 'educano' hanno un valore straordinario. Le città assieme se ricordano l'alta ambizione a cui fuorno chiamate hanno un grande valore", ha detto

Renzi: "Milano ci educa all'importanza della cultura"

"Non è benaltrismo investire in cultura, ma la cultura è centrale. Io penso che la cultura sia lo strumento migliore per rispondere alle sfide del nostro tempo. Ci sono due atteggiamenti diversi: chi ridicolizza la cultura in nome del benaltrismo e chi vuole cancellare totalmente la cultura. Per me questa città - questa è grossa per me che sono l'ex sindaco di Firenze - ci educa all'importanza della cultura anche nel contemporaneo". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, durante l'iniziativa 'Discorso su Milano' al Teatro Parenti. "Penso al Museo del Novecento, alla Fondazione Prada, alle iniziative irraggiungibili della Scala e alle università", ha aggiunto